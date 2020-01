Le indagini hanno individuato un uomo.

La squadra mobile ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Cagliari, nei confronti dell’uomo che lo scorso 22 dicembre aveva aggredito e ferito con un coltello un 29enne in via Newton a Cagliari.

Tutti i dettagli saranno forniti in una conferenza Stampa che si terrà questa mattina.

