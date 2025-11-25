Accoltellato in centro storico a Olbia: ferito un giovane

Commissariato polizia Olbia

25 Novembre 2025

di Maria Verderame

L’accoltellamento dopo una lite a Olbia.

Questa mattina, in centro a Olbia, un giovane è stato accoltellato. Stando a quanto riporta la Nuova Sardegna, tutto è partito da una rissa tra tre stranieri, dove uno di loro è stato aggredito e ferito in piazza Mercato.

La rissa è stata particolarmente violenta, con minacce, fino al ferimento di uno degli uomini, con un grosso coltello, il quale è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II. Gli agenti del commissariato di Olbia avrebbero identificato già gli aggressori.

