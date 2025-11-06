Tre anni senza Achille, Olbia ricorda il 14enne scomparso

La scomparsa del piccolo Achille Barabino aveva sconvolto Olbia.

Sono trascorsi tre anni dalla scomparsa di Achille Barabino, ma la città sente ancora la sua mancanza. C’è qualcosa di opprimente nell’aria ed è quel senso di vuoto per l’assenza di un ragazzo che si era appena affacciato alla vita. Aveva solo 14 anni quando il bimbo è volato via lasciando tanta disperazione che si legge anche nei muri della città.

Achille Barabino era una stella nascente del rugby ed erano tanti i suoi sogni. Poi quel maledetto 9 novembre che li ha spezzati per sempre. Dopo la sua scomparsa in città non è si è tardato a collegare questa tragedia al bullismo. Così oggi, a pochi passi dal Municipio di Olbia, c’è un grande murale dedicato proprio a lui e a un’altra vittima della violenza giovanile. Quell’opera dedicata a lui, a cui ha partecipato Salmo, sensibilizza a non sottovalutare mai il cyberbullismo e a condannarlo ad alta voce. La messa per ricordare il 14 enne si terrà il 9 novembre, alle ore 18, nella Basilica di San Simplicio a Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui