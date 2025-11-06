Sedi decentrate delle Università, dalla Regione 1,8 milioni per Olbia

La Regione stanzia fondi per le sedi decentrate delle Università, quasi 2 milioni a Olbia

Otto milioni di euro dalla Regione per far funzionare Olbia e le altre sedi decentrate delle Università per l’anno accademico 2025/2026. La Giunta, su proposta dell’assessora alla Pubblica istruzione, Ilaria Portas, di concerto con l’assessore al Bilancio, Giuseppe Meloni, ha ripartito i finanziamenti della legge regionale n. 5/2016″.

“Le Università decentrate offrono un’opportunità formativa di qualità alle giovani e ai giovani studenti sardi residenti lontano dalle sedi dei due Atenei – ha affermato la titolare della Pubblica istruzione -. Le sedi decentrate esistono proprio grazie ai finanziamenti della Regione e in questi mesi di governo abbiamo rivolto molta attenzione per garantire sempre più il diritto allo studio anche a chi ha difficoltà di spostamenti”.

I soldi per Olbia e le altre sedi lontane da Cagliari e Sassari

“Per Olbia è previsto un contributo di 1.852.210,89 euro. 1.288.000 sono per il Consorzio Polo universitario di Olbia e 564.210,89 a favore dell’Università di Sassari. Alla sede di Oristano vanno 2.464.408,76 euro. 1.427.600 euro a favore del Consorzio UNO di Oristano, 463.132,56 euro all’Università di Cagliari e 573.676,20 a quella di Sassari).

Per Nuoro un contributo complessivo di 2.576.870,24 euro. 1.659.374 a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale di Nuoro. 364.338,03 a favore dell’Università degli Studi di Cagliari e 553.158,21 a favore dell’Università degli Studi di Sassari.

Per la sede decentrata di Alghero è previsto un contributo di 1.106.510,11 euro a favore dell’Università degli Studi di Sassari”.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui