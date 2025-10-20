Derby di Capodanno in Gallura: dopo Mengoni a Olbia, Arzachena schiera Achille Lauro

Achille Lauro sarà la stella del Capodanno 2026 di Arzachena

Non solo il futuro dei grandi eventi, Arzachena e Olbia si contendono anche il Capodanno con Achille Lauro e Marco Mengoni. Il sindaco Roberto Ragnedda ha annunciato ufficialmente l’ingresso del capoluogo della Costa Smeralda nella giostra del Capodanno in Sardegna. La notte di San Silvestro ci saranno due appuntamenti importanti a una mezz’oretta di distanza uno dall’altro. Dopo i derby di Capodanno tra Alghero, Sassari e Castelsardo, comincia ora quello tra Olbia e Arzachena. Il nome del giudice romano di X Factor era nell’aria, ma ora lo conferma il primo cittadino su Facebook. In attesa della prevista aera grandi eventi all’ex galoppatoio sarà lo stadio Biagio Pirina a ospitare l’autore di “Incoscienti giovani” e “Rolls Royce” il 31 dicembre 2025.

L’annuncio del sindaco

“Arzachena si prepara a salutare il 2025 con energia e stile. Sarà Achille Lauro la voce e l’anima del nostro Capodanno – annuncia il sindaco Roberto Ragnedda -. Il 31 dicembre Arzachena diventerà il palcoscenico di un grande evento musicale, pronto a unire cittadini e visitatori in una notte di festa indimenticabile. Con questo evento vogliamo rendere Arzachena attrattiva tutto l’anno, sostenendo le attività locali e creando nuove opportunità. Un Capodanno che rappresenta una scommessa sul futuro della nostra comunità e sulla forza di Arzachena di offrire esperienze autentiche in ogni periodo dell’anno. Arzachena accende il nuovo anno e investe sul suo futuro”.

“Siamo felici di realizzare ad Arzachena un grande evento di Capodanno – aggiunge Nicoletta

Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo -. La presenza di Achille Lauro, che proprio qui terrà il live

che segna l’avvio del tour di un anno in cui si esibirà nei suoi primi attesissimi concerti negli stadi,

rappresenta un’occasione unica per valorizzare la nostra città attraverso la musica e la partecipazione

collettiva. L’obiettivo è creare un momento di festa che sia anche un simbolo di identità e orgoglio per

tutta la comunità, capace di attrarre pubblico e generare nuove opportunità per il territorio. Il

Capodanno fa parte di un progetto più ampio. Pensato per garantire continuità agli eventi durante tutto

l’anno con iniziative che uniscono cultura, spettacolo e promozione del nostro territorio”.

