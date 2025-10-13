Il nuovo spazio dei Grandi eventi di Arzachena nel mirino di Salmo e della sua società

Olbia non ha ancora deciso dove ospitare i grandi eventi, Arzachena si porta avanti e Salmo col fratello puntano sui vicini di casa. Con la chiusura dell’ultimo Red Valley il rapper olbiese sembra aver preso un’altra strada. Di sicuro quella che lo porta a conquistare i grandi palchi del suo World tour. Ha appena fatto il botto davanti ai 12mila di Torino.

Ma i fratelli Maurizio e Sebastiano Pisciottu non stanno fermi un attimo. Olbia non avrà più i concerti al Molo Brin e la soluzione sempre temporanea della Olbia Arena sembra superata. Il 2026 sarà comunque magico, con la doppietta di Vasco a guidare la super-stagione che inizia con Mengoni a Capodanno. Ma un bando del Comune di Arzachena mette in campo la grande area dell’ex galoppatoio e la società dei fratelli olbiesi ci si è fiondata. L’ex galoppatoio di Monte Aguisi, che in pratica non ha mai funzionato, avrà una nuova vita. Una volta create le infrastrutture base, servizi e parcheggi, nel pieno rispetto del rischio idrogeologico a cui quella zona è soggetta, potrà nascere il nuovo spazio.

“Oggi, valorizzare quei 350 mila metri quadri – aveva detto il sindaco Roberto Ragnedda lanciando il progetto – significa creare nuove opportunità di sviluppo per il turismo, per attività sportive e ricreative capaci di sostenere i progetti di espansione dell’economia locale e dell’occupazione in autunno e primavera”. Dopo quella presentazione che sembrava solo un progetto futuro è arrivato il bando con la partecipazione di Salmo&Co. Segnale chiaro che il progetto abbia i piedi per terra e sia pronto a correre.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui