Karate Arzachena, Sabrina Dettori conquista la medaglia d’oro

20 Ottobre 2025

di Pietro Lobrano

L’oro per Sabrina Dettori del Karate Arzachena.

Una giornata indimenticabile per i giovani atleti del Team Karate Arzachena si è conclusa a Casale Monferrato con un bilancio più che positivo, suggellato da una medaglia d’oro e da prestazioni di alto livello. La protagonista assoluta è stata Sabrina Dettori, che ha conquistato la vetta del podio con una performance eccezionale, portando a casa il metallo più prezioso e confermando il suo talento nel panorama del karate giovanile.

L’entusiasmo della squadra è stato amplificato anche dall’ottima prova di Gabriela Careddu. Menzione di merito speciale per l’atleta che, al termine di una serie di incontri combattuti e vinti con determinazione, è arrivata a giocarsi la finale per il bronzo, sfiorando il podio per un soffio. La sua performance è un segnale incoraggiante della sua crescita sportiva.

Buone notizie anche per gli altri due atleti Under 14 in gara, Ludovica Elvo e Jacopo Nieddu. Nonostante abbiano regalato due prestazioni tecnicamente valide e piene di grinta, non sono riusciti a raccogliere i risultati sperati in termini di piazzamento finale. Tuttavia, il loro impegno e la qualità mostrata sul tatami sono motivo di orgoglio per il team e per i loro allenatori.

L’intera squadra, visibilmente fiera dei suoi atleti, guarda già al prossimo cruciale appuntamento. “Siamo come sempre fieri di tutti voi…avanti veloci verso il prossimo week end,” commentano i dirigenti del team, proiettando l’attenzione sulle Finali dei Campionati Italiani Esordienti Fijlkam, dove i giovani karateka sardi saranno chiamati a difendere i colori di Arzachena.

L’oro di Sabrina Dettori e la determinazione di tutti i ragazzi confermano la vitalità del movimento del karate ad Arzachena e promettono un futuro ricco di soddisfazioni per la disciplina.

