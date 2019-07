I lavori al potabilizzatore dell’Agnata.

Interruzione del flusso idrico per martedì 9 luglio per lavori programmati da Abbanoa dalle ore 9 alle 12. A seguito dell’intervento programmato all’impianto di potabilizzazione dell’Agnata sarà necessario chiudere l’erogazione.

I comuni interessati dal disservizio sono i seguenti: Olbia Centro abitato e Frazioni – dalle ore 12 alle ore 15 Cali Di Portata e Pressione, Murta Maria e Porto Istana – dalle ore 9 alle ore 14 Chiusura Totale, Loiri-Porto San Paolo e frazioni – dalle ore 9 alle ore 15 Cali Di Portata e Pressione, Golfo Aranci e Frazioni – dalle ore 11 alle ore 15 Cali Di Portata e Pressione, Padru e Frazioni – dalle ore 11 alle ore 15 Cali Di Portata e Pressione, Telti – dalle ore dalle ore 11 alle ore 15 Cali Di Portata e Pressione, Monti – dalle ore dalle ore 11 alle ore 15 Cali Di Portata e Pressione, Arzachena e Frazioni – dalle ore 11 alle ore 15 Cali Di Portata e Pressione, Palau e Frazioni – dalle ore 11 alle ore 15 Cali Di Portata e Pressione, La Maddalena – dalle ore 11 alle ore 15 Cali Di Portata e Pressione, Sant’Antonio di Gallura e Frazioni – dalle ore 11 alle ore 15 Cali Di Portata e Pressione, Luogosanto e Frazioni – dalle ore 11 alle ore 15 Cali Di Portata e Pressione, Aglientu e Frazioni – dalle ore 11 alle ore 15 Cali Di Portata e Pressione.



Gli operatori Abbanoa daranno il via alle operazioni di regolazione delle portate secondo gli orari sopra riportati e si prevede il ripristino della regolare erogazione in distribuzione, a seguito della conclusione dei lavori e conseguente riavvio del normalizzato esercizio del potabilizzatore, alle ore 15.

I serbatoi asserviti alle reti di distribuzione saranno costantemente monitorati. Si prevede in considerazione del periodo di fermo comunicato che le riserve dei serbatoi di accumulo dovrebbero sopperire al fabbisogno nel periodo indicato, nonostante ciò potranno verificarsi casi di mancata erogazione, in particolare per le utenze ubicate a quote più elevate.

Il personale di Abbanoa sarà continuamente all’opera per limitare il disagio recato alla popolazione servita e procederà al momento del ripristino della fornitura, con le dedicate regolazioni sulle condotte adduttrici e le reti di distribuzione senza ulteriore preavviso.

A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate.

