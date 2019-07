I lavori sulla strada Sassari Tempio.

Sulla strada statale 672 “Sassari Tempio” proseguono i lavori di nuova pavimentazione in tratti saltuari che, a partire da lunedì 8 luglio, in provincia di Sassari.

Il traffico veicolare verrà deviato a partire dallo svincolo in corrispondenza dello svincolo per la strada provinciale 68 ed in corrispondenza dello svincolo per la strada provinciale 75, sfruttando l’itinerario lungo la statale 132 e quello della viabilità comunale di Chiaramonti.

I lavori hanno una durata prevista pari a 12 giorni. I territori comunali interessati dalle lavorazioni sono Chiaramonti e Ploaghe.

