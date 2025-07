Problemi con l’acqua tra Santa Teresa, Palau e La Maddalena

Enas e Abbanoa annunciano disagi con l’acqua tra Santa Teresa, Palau e La Maddalena

Tra Santa Teresa, Palau e La Maddalena ci sono problemi con l’acqua in piena estate, lo anunciano Enas e Abbanoa. La Sardegna si trova ad affrontare un periodo di significative riduzioni nell’approvvigionamento idrico. Abbanoa, il gestore del servizio idrico integrato, ha comunicato modifiche urgenti al sistema di prelievo sull’invaso di Casteldoria/Coghinas, con ripercussioni dirette sulla fornitura di acqua, in particolare per il potabilizzatore di Pedra Majore.

Il passaggio dalla diga al sistema galleggiante

La ragione di questa complessa operazione risiede nella necessità di spostare il punto di prelievo dell’acqua. Finora garantito direttamente dalla diga, l’approvvigionamento sarà ora affidato a un sistema di zattera galleggiante posizionato sul lago. Questa soluzione, sebbene cruciale per assicurare la continuità del servizio, comporta una temporanea ma drastica riduzione della produzione di acqua potabile nell’impianto di trattamento. La situazione permarrà fino al ripristino della normale alimentazione idrica da parte di Enas. Abbanoa assicura di stare adottando tutti gli accorgimenti necessari per limitare al massimo i disservizi per la popolazione.

Ecco i disagi

Fino al ripristino della regolare alimentazione di acqua grezza da parte di Enas, nell’impianto di trattamento sarà ridotta la produzione di acqua potabile che in questo periodo viene garantita verso diverse località di Santa Teresa (Conca Verde, Valle dell’Erica, San Pasquale e Santa Reparata), Aglientu (Vignola, Portobello, Rena Majore, La Foci, Lu Lucchesu, Contra Ruja), Palau e La Maddalena. Sono previsti, quindi, cali di pressione e portata. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari per limitare i disservizi.



