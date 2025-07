Maturità 2025, al Panedda aumentano i 100

Crescono le eccellenze all’Istituto Tecnico “Dionigi Panedda” di Olbia, grandi risultati quest’anno per gli esami di maturità. Chiusi con un risultato in netto miglioramento rispetto al 2024. Ben sei studenti hanno ottenuto il massimo punteggio di 100 su 100, contro i due dell’anno precedente. Un risultato significativo, che porta la percentuale degli eccellenti al 7,3% sul totale degli 82 diplomati nelle cinque classi dell’istituto (diurno e serale).

Nel 2024 solo due studenti erano riusciti a conquistare il punteggio massimo — appena il 2% degli 85 candidati. Un incremento, quindi, più che triplicato, che racconta un anno scolastico particolarmente positivo, segnato dall’impegno di studenti e docenti.

Tra i nomi da ricordare spicca Samira Stefania Teodorescu, della 5ª CT, che ha chiuso il suo percorso scolastico con un brillante 100/100. Non è la prima volta che Samira si distingue: lo scorso 29 maggio era stata premiata dal Lions Club di Olbia con una borsa di studio, riconoscimento assegnato non solo per il profitto scolastico, ma anche per le doti umane e la partecipazione alla vita scolastica. Insieme a lei erano stati premiati anche Lorenzo Meloni, che ha concluso il ciclo con 92/100, e Samuel André Cordoba Perez, che ha ottenuto 80/100. Tre studenti che rappresentano bene lo spirito dell’istituto: merito, impegno, crescita personale.

Nella stessa classe di Samira, anche Filippo Del Piano ha sfiorato il massimo con 97/100. Dalla 5ª AT emerge invece Marta Canu, altra studentessa da 100/100, mentre Manuela Pitzianti, della 5ª BT, ha chiuso con 97/100.

Ma le storie che commuovono e ispirano arrivano soprattutto dal corso serale, frequentato da adulti che hanno deciso di rimettersi in gioco, conciliando studio, lavoro e famiglia. In 18 si sono presentati all’esame e ben tre hanno centrato il 100: Eleonora Deiana (classe 2002), Sergio Sanna (classe 1972) e Chiara Tavella (classe 1968). Tre generazioni, tre percorsi diversi, un unico traguardo raggiunto con determinazione.

Nel complesso, il corso AAFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) non ha registrato voti eccellenti, mentre i corsi turistici (AT, BT e CT) si confermano tra i più brillanti dell’istituto, sia per la preparazione che per l’impegno profuso.

L’Istituto “Panedda”, fondato nel 1953 e da sempre protagonista della formazione tecnica olbiese, continua a rispondere alle esigenze di un territorio a forte vocazione turistica, ma anche imprenditoriale e amministrativa, grazie a un’offerta formativa che si è evoluta nel tempo — basti pensare all’introduzione del corso turistico nel 2000, e alla crescente importanza dei percorsi per adulti.

Ora per tutti i diplomati, giovani e adulti, si apre una nuova fase: università, lavoro, sogni da inseguire. Ma il diploma conquistato quest’estate rappresenta già una vittoria personale e collettiva. A loro, il merito di aver costruito il proprio futuro con serietà, e alla scuola, l’orgoglio di averli accompagnati fin qui.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui