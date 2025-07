Revocato il divieto di balneazione a Santa Teresa Gallura.

È bastato un giorno per annullare l’allarme legato alla balneazione nella spiaggia di La Licciola, dove un’ordinanza di divieto firmata dall’amministrazione comunale di Santa Teresa Gallura è stata revocata nell’arco di ventiquattr’ore. Il provvedimento era scattato dopo il rilevamento, da parte dell’Arpas, di valori microbiologici lievemente superiori ai limiti consentiti. Tuttavia, i dati successivi hanno confermato il ritorno immediato alla normalità.

A spiegare l’accaduto è stata la sindaca Nadia Matta, che ha chiarito come i controlli rientrino nel calendario regionale delle analisi periodiche e siano fondamentali per garantire la sicurezza dei bagnanti. Il temporaneo sforamento sarebbe stato causato da fattori esterni imprevedibili, come il passaggio di imbarcazioni che, in maniera impropria, possono scaricare reflui in mare proprio nel momento dei prelievi.

La prima cittadina ha sottolineato come la rapidità nel rientro dei parametri confermi l’eccellente stato di salute delle acque e l’assenza di criticità strutturali. Santa Teresa Gallura, premiata da anni con la Bandiera Blu, continua dunque a essere un punto di riferimento per la qualità ambientale, la pulizia del litorale e la gestione sostenibile del proprio patrimonio naturale.

