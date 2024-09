Addio a Costanzo Eretta, aveva 55 anni: l’ultimo saluto a Olbia

L’ultimo saluto a Costanzo Eretta di Olbia.

Olbia piange la scomparsa di Costanzo Eretta, conosciuto come Augusto, venuto a mancare all’età di 55 anni. Una notizia che ha colpito profondamente la città.

Costanzo era un uomo di grande cuore, che ha saputo trasmettere ai suoi cari e agli amici i valori dell’onestà, della dedizione e del rispetto. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella vita della moglie Sonia De Angelis e dei figli Serena e Andrea, che oggi si stringono nel dolore, insieme al padre Antonio, ai fratelli Marco con Aloysia, Massimo con Romina, Mauro con Monica, e a tutti i cognati, cognate, nipoti e parenti che hanno condiviso con lui un cammino fatto di amore e affetto.

La famiglia ha voluto ricordare Costanzo con un gesto di generosità, invitando chiunque volesse onorare la sua memoria a compiere opere di bene a favore della fondazione “Villa Chiara”, un modo per perpetuare il suo spirito altruista e il suo impegno verso gli altri.

Le esequie avranno luogo domani, alle ore 11, nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi a Olbia, un luogo di culto che accoglierà amici e parenti per l’ultimo saluto. La cerimonia partirà dall’ospedale Giovanni Paolo II, da dove il feretro sarà poi condotto al tempio crematorio di Olbia, seguendo le volontà della famiglia.

In questo momento di profonda commozione, la famiglia Eretta desidera esprimere il proprio ringraziamento a tutti coloro che si uniranno a loro nel dolore e chiede di rispettare la loro volontà di non ricevere visite dopo il funerale, preferendo vivere questo momento di lutto in intimità.

