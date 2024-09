L’allerta meteo della Protezione Civile a Olbia.

La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico per temporali, valido anche per Olbia. L’allerta, che avrà effetto dalle 14 alle 17:59 di oggi, indica una criticità ordinaria per possibili fenomeni meteorologici avversi.

L’avviso di allerta riguarda diverse aree della Sardegna, tra cui Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro. Durante il periodo di validità dell’allerta, si prevede la possibilità di temporali intensi che potrebbero causare rischi idrogeologici.

La Protezione Civile invita i cittadini a prestare particolare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari e di adottare precauzioni per prevenire eventuali danni causati da condizioni meteorologiche avverse.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui