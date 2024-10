Addio a Gianpiero Luciano, ex calciatore del Tempio e avvocato

Addio a Gianpiero Luciano.

Tempio Pausania è in lutto per la scomparsa di Gianpiero Luciano. Di professione avvocato, era noto anche per essere stato giocatore del Tempio, intorno agli anni ’70. L’uomo, che è dipartito all’età di 72 anni, è stato anche capitano della squadra di calcio.

La società sportiva US Tempio 1946 ha dato l’ultimo saluto all’ex giocatore scomparso, dopo aver appreso la brutta notizia. “Alla famiglia va il nostro abbraccio affettuoso, quello di tutti i tifosi e di coloro che lo hanno conosciuto e stimato fuori e dentro al campo da gioco”, è il messaggio lasciato dalla squadra sui social.

A dare l’ultimo saluto al 72enne anche il sindaco Giannetto Addis, che lo ricorda sui social con nostalgia come ”uno stimato professionista, un caro amico con cui ho condiviso un indimenticabile periodo di militanza calcistica, tanti campionati giocati insieme con la maglia del Tempio, di cui era capitano”.

Il primo cittadino lo ricorda come ”una persona di grande carisma, affabile e cortese in ogni contesto, che ci lascia un esempio indelebile di dedizione alla famiglia, alla professione di avvocato, del legame con la Città e con la sua squadra del Tempio. È stato anche un esempio sul piano sportivo per i più giovani: difensore solido e determinato, quanto leale e rispettoso dell’avversario”.

