Antonio Perazzona sul podio al Rally Terra Sarda 2024

La performance di Perazzona al Rally Terra Sarda.

Buona prestazione e fine settimana in crescita quello per l’equipaggio composto da Antonio Perazzona affiancato nell’avventura del Rally Terra Sarda da suo fratello Giuseppe. Il 12° Rally Terra Sarda, ha avuto non solo la validità per la Coppa Rally Zona 10, ma anche per altre serie della disciplina e tra i protagonisti c’è da segnalare senz’altro il duo Perazzona che si sono ben distinti nel corso delle PS.

Un weekend quindi in crescita per l’equipaggio, sulla Renault Clio Super 1600 del Team Erreffe di gruppo RC3N, che ha spesso dato la zampata nelle singole prove e alla lunga ha poi conquistato un meritato podio, andando a piazzarsi terzo nella classe d’appartenenza nel gruppo RC3N. Nelle 10 PS rispetto alle 12 previste e con le ultime due annullate, si è intravista una prestazione degna di nota che conferma ancora una volta, gli ottimi progressi di Perazzona.

Queste le dichiarazioni post gara di Antonio Perazzona: “Ringrazio il Team Erreffe e voglio dire che sono stati impeccabili, quindi Tony Cibella e tutto lo staff, poi il team ABC Motorsport con il presidente Bitti e l’amico Michele Malafronte. Poi continuo ringraziando anche Angela la mia supporter e tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto. Per quanto riguarda la gara è arrivato un buon podio e di questo sono ampiamente soddisfatto. Il nostro obiettivo era far bene tappa dopo tappa e ci siamo riusciti alla grande. Avanti così verso nuove soddisfazioni.”

Importanti partner hanno sostenuto l’impegno dei Perazzona e con realtà che hanno creduto in loro come GICAB Distributori Lubrificanti Abbasanta Elmas, GCR Ponteggi, Luca Trasporti e Sgomberi, Domus Mares Case Vacanze, 3D Autotrasporti – Mov. Terra, Sarda Ascensori, Mega SRL, Ristorante Saccargia, Macelleria Garau Giommaria, Planet Flame, Mastino Salumi e Formaggi, Robertino Ricambi, Pasticceria Millevoglie ed Eurotrading Olbia.

