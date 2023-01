Addio a Gina Lollobrigida, la grande attrice che amava la Costa Smeralda

Addio a Gina Lollobrigida.

Si è spenta a 95 anni la grande diva del cinema italiano, Gina Lollobrigida, ma il suo ricordo resterà impresso per sempre. Una lunga carriera come attrice a fianco di grandi nomi come Vittorio De Sica, Mario Monicelli e tanti altri.

La Costa Smeralda era la sua seconda casa, dove era solita trascorrere le sue vacanze estive. Ma non solo. Lollobrigida fu anche il volto del party Unicef che si svolse a Porto Rotondo nell’estate del 2018. E’ proprio durante quella visita che fu colpita da un piccolo problema di salute che la costrinse a un breve ricovero a Olbia.

Una figura iconica all’avanguardia che ha contribuito alla trasformazione del ruolo della donna all’epoca. Lei, come poche ai tempi, ha contribuito, seppur senza slogan, all’affermazione femminile in un paese dove ancora la bellezza femminile era un peccato. Assieme a Sophia Loren la “bersagliera” del cinema italiano, infatti, fu anche una delle icone sexy divenute popolari anche a livello internazionale negli anni ’50 e ’60.

