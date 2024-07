Addio a Maria Rosaria Omaggio, la scrittrice che amava la Gallura

L’addio a Maria Rosaria Omaggio.

Maria Rosaria Omaggio, celebre scrittrice e attrice che amava profondamente la Costa Smeralda, è morta a 67 anni dopo una malattia. Nata a Napoli e residente a Roma da molti anni, Omaggio lascia un’eredità artistica notevole con una carriera ricca e variegata.

La sua vita professionale è stata straordinariamente prolifica, con oltre 50 pièce teatrali, 29 film e 18 fiction televisive. Debuttò sul grande schermo con il film “Roma a mano armata” di Umberto Lenzi. Una delle sue interpretazioni più acclamate è stata quella di Oriana Fallaci nel film “Walesa – L’uomo della speranza” di Andrzej Wajda, ruolo che le valse un premio al Festival di Venezia.

Omaggio aveva un legame speciale con la Costa Smeralda, dove partecipò alla rassegna letteraria “Sul filo del discorso“. Durante questo evento, presentò un toccante omaggio a Oriana Fallaci, mettendo in luce le molteplici sfaccettature della sua complessa personalità e la sua instancabile attività giornalistica e letteraria. Lo spettacolo, della durata di 80 minuti, permise al pubblico di avvicinarsi a una delle figure più influenti del giornalismo italiano, interpretata con grande maestria dalla Omaggio anche in televisione.

Maria Rosaria Omaggio lascia un vuoto profondo nel panorama culturale italiano, ricordata non solo per il suo talento e la sua versatilità artistica, ma anche per il suo amore per la Costa Smeralda, luogo che ispirò molte delle sue opere e attività culturali.

