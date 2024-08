L’ultimo saluto a Sergio Datome nella basilica di Olbia.

La città di Olbia è unita per dare l’ultimo saluto a Sergio Datome, albergatore di lunga esperienza e figura di spicco del panorama sportivo locale. È stato fondatore, insieme alla sua famiglia, della storica società di basket Santa Croce Olbia nel 1970. Oltre alla sua carriera imprenditoriale, era noto per essere il padre di Gigi Datome, celebre campione di pallacanestro che ha rappresentato l’Italia come capitano della nazionale.

Anche la Federazione Italiana Pallacanestro ha voluto rendere omaggio alla memoria di Sergio Datome. In una nota, la federazione ha espresso profonda commozione e affetto, con il presidente Giovanni Petrucci che ha condiviso il dolore della moglie Antonella, di Gigi e di tutta la famiglia Datome, interpretando il sentimento di tutta la pallacanestro italiana. I funerali si terranno domani mattina, alle ore 10:30, nella basilica di San Simplicio.

