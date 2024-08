Pochi medici alla guardia medica ad agosto, l’allarme a Tempio

La situazione alla guardia medica di Tempio.

Odissea all’ospedale di Tempio Pausania, con la guardia medica che sta presentando criticità nella copertura dei turni. A comunicarlo l’Asl Gallura e riguardano i turni di servizio per il mese di agosto, a causa della grave carenza dei medici manifestatasi.

A questa situazione di emergenza si è interessato il sindaco di Tempio, Gianni Addis, che ha fatto sapere, sulla pagina dell’amministrazione, della situazione nel presidio tempiese. ”In risposta alla suddetta nota, ho dato riscontro quale Presidente della Conferenza socio-sanitaria ASL Gallura – dichiara -. esprimendo la mia più vibrante protesta e la mia grande costernazione nell’apprendere che, alla vigilia di Ferragosto, con quindi difficili tempistiche per eventuali manovre correttive di intervento, si aggrava per tutto il nostro territorio sanitario, la già difficile e compromessa situazione del nostro Pronto soccorso e di quello di Olbia, richiedendo urgenti e immediate soluzioni.”

