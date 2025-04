Addio a Valentina Bianco, l’ultimo saluto a Tempio: aveva 36 anni

L’addio a Valentina Bianco di Tempio Pausania.

Tutta la città di Tempio Pausania si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Valentina Bianco. La donna, che aveva solo 36 anni, è morta dopo aver combattuto con determinazione contro una grave malattia.

Il ricordo di una madre tenera e affettuosa.

Madre affettuosa di una bambina di soli tre anni, era conosciuta per la sua dolcezza, il suo sorriso solare e la sua dedizione verso gli altri. La sua vita è stata segnata da un impegno instancabile nel volontariato, in particolare nella Protezione Civile Alta Gallura.

I funerali nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe.

La città di Tempio si stringe attorno alla famiglia di Valentina in questo momento di grande dolore. I funerali si terranno domani, giovedì 3 marzo, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Tempio, dove amici, familiari e conoscenti si riuniranno per darle l’ultimo saluto.

La grande commozione per la scomparsa di Valentina Bianco.

In queste ore, un’ondata di commozione ha accompagnato la notizia della scomparsa di Valentina Bianco, con numerosi messaggi di cordoglio giunti al marito e alla sua bambina. Il dolore per la perdita di una donna così amata e stimata ha coinvolto non solo la comunità di Tempio, ma anche tanti amici e conoscenti che hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia. Tra le tante testimonianze di affetto, si è unito anche il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, che ha ricordato Valentina con parole di stima e affetto, sottolineando il suo impegno per il bene della collettività e il suo spirito di solidarietà. Insieme a lui, molte persone che l’hanno conosciuta e apprezzata hanno voluto renderle omaggio, condividendo il ricordo della sua dolcezza, del suo sorriso e della sua instancabile dedizione verso gli altri.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui