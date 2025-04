Le reliquie di San Giovanni Paolo II arrivano a Cannigione

Cannigione accoglie le reliquie di San Giovanni Paolo II.

In occasione del ventesimo anniversario della morte di San Giovanni Paolo II, le reliquie del pontefice, recentemente elevato agli onori degli altari, arrivano oggi, mercoledì 2 aprile, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Cannigione. Le sacre reliquie saranno esposte durante la Messa delle 18, sia il 2 che il 4 aprile, offrendo ai fedeli un’opportunità unica di rendere omaggio al santo pontefice.

LEGGI ANCHE: Luras accoglie la reliquia di San Giovanni Paolo II.

L’arrivo di queste reliquie segna un momento importante per la comunità locale, che ha avuto già il privilegio di ospitarle in altre parrocchie della Gallura. In particolare, lo scorso 18 marzo, le reliquie erano state accolte nella chiesa parrocchiale di Santa Giusta a Calangianus, per poi essere trasferite a Luras e ospitate nella parrocchia di Nostra Signora del Rosario. La visita di questi sacri resti si inserisce in un percorso di riflessione e preghiera che celebra la memoria di uno dei pontefici più amati e influenti della storia recente della Chiesa cattolica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui