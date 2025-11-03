A Olbia l’addio al vigile sanitario Luigi Di Salvo, aveva 70 anni

L’addio a Luigi di Salvo a Olbia.

La città di Olbia piange la scomparsa di Luigi Di Salvo, vigile sanitario, morto all’età di 70 anni. Lo annunciano con dolore la moglie Donatella, la figlia Angela con Antonio, i fratelli, la sorella, i cognati e le cognate, insieme a nipoti e parenti, che vogliono rendere omaggio alla sua memoria. Particolare riconoscimento è stato espresso nei confronti dei medici dell’assistenza domiciliare ODO, che lo hanno seguito con dedizione e cura negli ultimi tempi.

I funerali si sono svolti questa mattina, lunedì 3 novembre, alle 10:30, nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, dove amici e conoscenti hanno avuto modo di salutare per l’ultima volta Luigi Di Salvo. Al termine della cerimonia, il feretro ha proseguito il suo viaggio verso il tempio crematorio di Olbia, suggellando così un ultimo gesto di affetto e commiato da parte di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

