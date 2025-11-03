Arriva “Resto al Sud”, a Badesi un incontro informativo gratuito

“Resto al Sud”, incontro a Badesi

Per il bando “Resto al Sud” a Badesi è previsto un incontro informativo per spiegare i vantaggi di questa misura nazionale. Un’opportunità concreta per aspiranti imprenditori e liberi professionisti del Mezzogiorno, inclusa la Sardegna, si concretizzerà a Badesi venerdì 7 Novembre 2025. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Aspal, Centro per l’Impiego di Tempio Pausania e Studio e Progetto 2 Impresa Sociale, promuove un incontro informativo gratuito sulla misura nazionale “Resto al Sud”.

L’evento, che si terrà alle ore 17.00 presso il Centro Polivalente “G. Vasa”, mira a illustrare come trasformare un’idea imprenditoriale in una realtà finanziata, incentivando l’autoimpiego e la creazione di nuove attività sul territorio.

“Resto al Sud” è l’incentivo promosso da Invitalia per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e libero-professionali in diverse regioni del Sud e del Centro Italia, tra cui la Sardegna. I partecipanti all’incontro potranno scoprire i dettagli di un’agevolazione che può coprire fino al 100% delle spese ammissibili, con una combinazione di contributi a fondo perduto e prestiti a tasso zero (interessi a carico di Invitalia), arrivando fino al 75% di finanziamento agevolato complessivo (il 50% è contributo a fondo perduto e il 50% è finanziamento bancario a tasso zero garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI).

L’incentivo si rivolge a:

Giovani e adulti di età compresa tra 18 e 55 anni.

Residenti (o intenzionati a trasferirsi) nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree interessate, come la Sardegna.

Chi non ha un’attività avviata o l’ha avviata da meno di 12 mesi (o costituenda).

Disoccupati, inoccupati o lavoratori con Partita IVA inattiva o appena attivata

La misura è pensata per l’avvio di nuove imprese o attività libero-professionali in svariati settori, quali:

Artigianato e Industria.

Commercio e Turismo.

Servizi alle imprese e alle persone.

Attività culturali.

Le spese ammissibili includono l’acquisto di attrezzature e macchinari, interventi di ristrutturazione, acquisto di software, e parte delle spese di gestione (massimo 20% del programma di spesa, come materie prime, utenze, canoni di locazione). È inoltre previsto un ulteriore contributo a fondo perduto per il fabbisogno di circolante.

Durante l’incontro, gli esperti del Servizio Autoimpiego e Creazione di Impresa del Centro per l’Impiego di Tempio Pausania forniranno un approfondimento sui requisiti specifici, i settori ammissibili, la procedura per presentare la domanda e, aspetto fondamentale, le modalità per ottenere supporto gratuito alla progettazione del proprio piano d’impresa.

L’evento è aperto a tutti e sarà possibile seguirlo anche a distanza, collegandosi al link: https://us06web.zoom.us/j/83819592624…

Per informazioni, è possibile rivolgersi all’InformaCittadino di Badesi o chiamare il numero 079 – 684025 int. 8.

