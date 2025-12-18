Aeroitalia accelera sul volo Olbia-Cagliari: possibile decollo in primavera

Il volo Olbia-Cagliari con Aeroitalia potrebbe partire prima del previsto

Aeroitalia celebra festeggia i 3 milioni di passeggeri nel 2025 e annuncia un’accelerazione sul volo interno Olbia-Cagliari. La compagnia ha partecipato sia al bando Nuove rotte, che prevede i collegamenti interni , sia alla gara per la continuità territoriale.

Aeroitalia stamattina ha annunciato che i collegamenti tra il capoluogo sardo e gli aeroporti di Olbia e Alghero potrebbero partire in anticipo rispetto a quanto previsto dal bando, già nella primavera 2026. Perché il progetto sia sostenibile servono tanti passeggeri, che arrivano solo con tariffe accessibili. Per questo l’Ad Gaetano Intrieri ha detto che servirebbe l’aiuto degli aeroporti per riuscire a garantire prezzi popolari.

Il bando Nuove rotte della Regione riguarda 8 delle 67 tratte ipotizzate per i tre scali sardi. Tra queste ci sono i collegamenti di Olbia con Cagliari di Aeroitalia e con Siviglia di Volotea. “La procedura garantirà, per tre anni, la copertura del 50% dei costi aeroportuali sostenuti sia nell’aeroporto di partenza che nell’aeroporto di arrivo, sulle 8 nuove rotte aeree attivate”. Così aveva annunciato l’assessorato regionale ai Trasporti. Ma ora Aeroitalia chiede un ulteriore sostegno dagli aeroporti sardi.

