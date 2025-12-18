Thai boxe, successo per gli atleti di Olbia al “King of the Ring”

Grandi prove degli atleti di Olbia nella thai boxe

di Ernesto Massimetti

Come si dice in questi casi: è nata una star: Alessandro Cinus, 21enne di Olbia, trionfa nella categoria “Pieno Contatto” al trofeo “King of the Ring” di thai boxe. Che si tenuto a Roma nei giorni scorsi: “Si è trattato di una competizione molto combattuta, che ha visto sul tatami il meglio dei team di tutta la penisola, quindi con un alto tasso tecnico- spiega il maestro Mario Rama, che guida la squadra di via De Santis- Più che di un exploit, per Cinus direi si tratta di una conferma”.

L’atleta gallurese ha già vinto due titoli italiani, e si prepara all’ingresso nella thai boxe professionistica, con i raduni di Civitavecchia e Amsterdam, rispettivamente a marzo e aprile 2026, dove difenderà il titolo europeo.

Gli altri atleti

Ma sono tante le realtà venute fuori dal raduno romano: innanzitutto Riccardo Garrucciu, 17 enne, Riccardo Fiori e Marco Sanna. Garrucciu ha combattuto nella categoria “Light contact”, insieme a Riccardo Fresu, della stessa età. “La thai boxe è sport impegnativo – aggiunge Rama, alla guida del team Petrosyan Academy nato nel 2003 -. Chi vuole avviarsi ad una carriera professionistica mantiene un allenamento quotidiano, un impegno fisico costante ed una fortissima motivazione “. A seguire il lavoro dei circa 200 allievi anche il tecnico Giampiero Bonu, che segnala la grande presenza di atlete donne nel club cittadino.

