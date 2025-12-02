La compagnia Volotea si occuperà della tratta Olbia-Cagliari

Dopo oltre dieci anni sarà possibile attraversare la Sardegna in volo grazie al ritorno del collegamento Olbia-Cagliari. Via libera anche al Costa Smeralda-Siviglia e all’altro volo interno tra Alghero e il capoluogo sardo. Sono 8 le tratte che hanno superato l’esame bando “Nuove rotte” della Regione Sardegna di maggio, che ne prevedeva 67 per i tre scali isolani. Prima c’era Alisarda,poi era Meridiana a garantire il collegamento tra la Gallura e il capoluogo. Da oltre 10 anni, invece, solo in auto attraverso la 131 (con 131 Dcn o Sassari-Olbia), oppure in treno e bus. Dall’estate prossima quelle strade si potranno ammirare dall’alto e in poche decine di minuti si potrà passare da Pittulongu al Poetto.

“La Commissione di valutazione ha completato l’analisi delle proposte pervenute – annunciano dalla Regione – e, a seguito della formale trasmissione degli atti, il Servizio competente dell’Assessorato dei Trasporti ha firmato la determinazione che dichiara ammissibili 8 nuove rotte, presentate da Volotea, Aeroitalia ed EasyJet”.

Le 8 rotte finanziate

Cagliari – Bordeaux (EasyJet)

Cagliari – Nizza (EasyJet)

Alghero – Lione (Volotea)

Olbia – Siviglia (Volotea)

– (Volotea) Cagliari – Istanbul (Aeroitalia)

Cagliari – Lamezia Terme (Aeroitalia)

Olbia – Cagliari (Aeroitalia)

– (Aeroitalia) Alghero – Cagliari (Aeroitalia)

“La procedura garantirà, per tre anni, la copertura del 50% dei costi aeroportuali sostenuti sia nell’aeroporto di partenza che nell’aeroporto di arrivo, sulle 8 nuove rotte aeree attivate – spiegano dall’assessorato ai Trasporti -. La Regione provvederà ora agli adempimenti successivi per l’avvio operativo delle rotte, che saranno programmate a partire dai mesi di giugno e luglio 2026”.