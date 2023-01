Il gol da cineteca di Valenti del Tempio fa il giro del web – Video

Sergio Valenti del Tempio segna da centrocampo.

Sergio Valenti, capitano del Tempio, ieri ha incantato la platea di Luogosanto con un gol da cineteca: siamo al 47’ del secondo tempo di Luogosanto – Tempio, con gli ospiti in vantaggio per 2 a 0 e la squadra di casa in 9 contro 11 per effetto di due espulsioni comminate dal bravissimo direttore di gara Gabriele Dascola della sezione di Cagliari. Valenti riceve il pallone nel cerchio di centrocampo e senza pensarci su, vedendo il giovane portiere del Luogosanto Truddaiu distante dai pali, lascia partire un tiro liftato che lentamente scavalca il portiere e scende alle sue spalle gonfiando la rete. Un bellissimo pallonetto che in poche è diventato virale sulla rete.

La tribuna di Luogosanto esplode, e la partita termina dopo pochi istanti. I primi due gol erano stati messi a segno dal giovane gallurese Giovanni Bulla, che dopo un gravissimo infortunio a un ginocchio sta recuperando la forma migliore, al 4’ del primo tempo da distanza ravvicinata e al 4’ del secondo tempo con un bolide al volo da posizione defilata. Con questa vittoria il Tempio mantiene la vetta della classifica della Promozione girone C e il vantaggio di un solo punto dalle inseguitrici.

Il gol di Sergio Valenti da centrocampo.

