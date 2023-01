Il gatto salvato dal personale della Grimaldi.

Erano le 22:30 del 5 gennaio a Livorno, quando durante le operazioni di imbarco sulla nave Cruise Europa della Grimaldi diretta a Olbia, un trasportino contenente un gatto si è rotto. Mitch, sfortunato protagonista della vicenda, spaventato, è corso verso il ponte levatore della nave, cadendo in acqua.

Il gatto era destinato ad annegare o a morire per ipotermia, ma è stato prontamente salvato dall’equipaggio della nave e restituito all’affetto degli spaventatissimi padroni Angelo, Lella e Martina.

Proprio quest’ultima ha rivolto agli eroi per caso della Grimaldi una lettera aperta per ringraziarli, nella speranza che possa giungere alla loro conoscenza.

“Scrivo uno dei post con più carica di riconoscenza mai provati fino ad oggi e spero che queste parole arrivino alle persone interessate – scrive Martina -. Io e la mia famiglia vogliamo ringraziare nel modo più sentito possibile i componenti dell’equipaggio della nave Grimaldi. Senza il vostro fondamentale aiuto il nostro micione non ce l’avrebbe fatta, nonostante sia stato in acqua 30 minuti con la forza di un leone. Avete messo in campo professionalità, dedizione, anima, cuore e una perseveranza incredibile, tutte qualità che al giorno d’oggi non sono per nulla scontate. A nome di tutta la mia famiglia voglio dirvi che siete delle persone meravigliose alle quali auguriamo ogni bene, perché le persone come voi sono quelle di cui avrebbe bisogno il mondo intero. Avete tutta la nostra riconoscenza, stima e affetto. Il nostro Mitch vi deve la vita e in un certo senso ve la dobbiamo anche noi, perché chi ama i propri animali può solo immaginare l’angoscia e la disperazione di quel momento. Un grazie anche a tutte le persone che erano presenti e hanno tifato per noi e lui, la vostra vicinanza è stata fondamentale. Mitch sta bene e lo deve solo a voi. Grazie e che dio vi benedica, tutti”.

