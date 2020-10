L’accordo per il passaggio di proprietà dell’aeroporto di Olbia.

L’aeroporto di Olbia cambia proprietà. Il fondo d’investimento specializzato nelle infrastrutture F2i ha firmato l’accordo per acquisire da Alisarda l’80% della Geasar Spa, la società di gestione dello scalo di Olbia.

Con questo accordo, subordinato alle autorizzazione della autorità competenti, si crea così un grande polo tra gli aeroporti del Nord Sardegna. L’acquisto infatti verrà effettuata attraverso F2i Aeroporti 2 che oggi già detiene il controllo di Sogeaal SpA (71%), società di gestione dell’aeroporto di Alghero. Le Camere di Commercio di Sassari e di Nuoro e la Regione Sardegna rimarranno azioniste di Geasar (Olbia) con circa il 20% del capitale. La Regione Sardegna è già partner di F2i Aeroporti 2 in Sogeaal (Alghero) con una quota, diretta e indiretta, del 29%.

F2i Aeroporti 2, che consoliderà le attività aeroportuali del Nord Sardegna, circa 4,4 milioni di passeggeri totali nel 2019, sarà controllata da due Fondi gestiti da F2i (il Fondo ANIA-F2i e il Terzo Fondo F2i) e da Fondazione Sardegna che, data la rilevanza dell’operazione per il territorio, ha scelto di affiancare F2i nell’investimento.

Con circa 3 milioni di transiti nel 2019, l’aeroporto di Olbia è il secondo per numero di passeggeri in Sardegna ed è uno dei principali hub in Europa per l’aviazione generale (jet privati). La crescita di passeggeri dello scalo nell’ultimo decennio, anche grazie a un’efficace gestione operativa, è stata superiore a quella del mercato italiano e presenta prospettive di sviluppo ancora significative, a sostegno delle quali sono previsti investimenti di oltre 120 milioni di euro volti ad espandere la capacità dei terminal e della pista.

Oltre ad Alghero e a breve Olbia, F2i Sgr detiene partecipazioni negli scali di Milano, Napoli, Torino, Trieste, Bologna, e indirettamente Bergamo, con circa 62 milioni di passeggeri complessivi (32% del traffico nazionale) e 630 milioni di tonnellate di merce (57% del traffico cargo nazionale) nel 2019.

