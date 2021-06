Si cerca a Santa Teresa un addetto agli sportelli delle agenzie di viaggio

Si cerca impiegato per agenzia di viaggio.

Si cerca a Santa Teresa di Gallura un addetto agli sportelli delle agenzie di viaggio. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato con il codice 1500021211000000000195964, fino alla data 30 giugno.

La risorsa lavorerà per i tre mesi estivi come addetto alla biglietteria e nel gestire le telefonate. Non è richiesta esperienza nel settore, ma disponibilità a lavorare durante la stagione estiva. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

