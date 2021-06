L’iniziativa all’ospedale di Olbia.

Il 29 giugno, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open Day di Ginecologia Oncologica negli ospedali aderenti con i Bollini Rosa. Saranno offerti servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti su tutto il territorio nazionale. A Olbia, nella giornata di martedì , sono in programma ecografie ginecologiche oncologiche.

Le visite gratuite all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

L’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia anche quest’anno partecipa all’iniziativa attraverso l’ erogazione di visite ed ecografie ginecologiche oncologiche gratuite, presso gli ambulatori di Ginecologia (n.12 e 13), al Piano terra dell’Ospedale Giovanni Paolo II

È obbligatoria la prenotazione, senza impegnativa ,chiamando il numero 0789 552912 venerdì 25 giugno dalle 12:00 alle 14:00 (sino ad esaurimento dei posti disponibili per l’iniziativa).

L’iniziativa.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere la corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche che consentono di migliorare la qualità della vita delle pazienti nonché facilitare l’accesso alla diagnosi precoce nell’ambito dei principali tumori ginecologici a carico di utero e ovaie.

In Italia, secondo “I numeri del cancro 2020” di AIOM, nel 2020 erano attese oltre 10.000 nuove diagnosi di tumore all’utero (corpo e cervice) e circa 5.000 all’ovaio. Purtroppo, sempre, il carcinoma endometriale, neoplasia che colpisce il corpo dell’utero, è tra i più frequenti tumori femminili e il carcinoma della cervice uterina rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età e complessivamente l’1,3% di tutti quelli diagnosticati. Più dell’80% delle pazienti con tumore ovarico ha una recidiva della malattia e la qualità dell’intervento chirurgico con la corretta terapia di mantenimento sono fondamentali per offrire alle pazienti più qualità vita e tempo senza sintomi della patologia.

In occasione dell’(H)-Open day sarà distribuita una brochure informativa scaricabile gratuitamente dal sito www.ondaosservatorio.it. I servizi offerti dagli ospedali saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.

