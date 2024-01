Successo per gli atleti e il maestro del Taekwond Terranova di Olbia

Successo per il Taekwondo Terranova di Olbia durante la recente cerimonia di premiazione organizzato dal comitato regionale Fita Sardegna. Il presidente Salvatore Bussu ha consegnato i prestigiosi riconoscimenti agli atleti e ai Maestri sardi per le benemerenze sportive per il 2023.

Dopo il saluto e l’incoraggiamento del presidente federale Angelo Cito, gli atleti del Taekwondo Terranova sono saliti sul palci. Sara Angeloni, Alice Inzaina, Daniel Congiattu, Eva Filigheddu, Gabriele Varrucciu, Angelo Pisanu, Riccardo Valeri, Sarah Longoni e Roberto Carrus. Meritato premio che rispecchia la perseveranza, la dedizione e l’impegno profusi nel corso dell’anno.

Il Taekwondo Terranova Team di Olbia si è distinto come il gruppo con il maggior numero di atleti riconosciuti a livello regionale, un risultato che parla chiaro: la squadra non solo ha talento individuale, ma anche una straordinaria coesione di gruppo e una visione condivisa.

Anche il Maestro Marco Varrucciu è stato riconosciuto per il suo ruolo cruciale nell’allenamento e nella guida del team regionale della categoria Senior.

Questo eccellente risultato è frutto dell’impegno costante e della partecipazione attiva di ogni singolo atleta e dell’intero team. È una dimostrazione di come la passione, la disciplina e lo spirito di squadra possano portare a risultati straordinari, non solo in Sardegna ma anche oltre nelle competizioni nazionali e internazionali.

