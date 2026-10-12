Arrestato il trapper Federico Palmeri.

Da Porto Cervo al carcere di Sassari-Bancali, dopo essere stato rintracciato dalla polizia. Federico Palmeri, trapper palermitano di 25 anni, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Palermo con l’accusa di tentato omicidio. Il giovane è ritenuto coinvolto in una violenta aggressione avvenuta il primo settembre scorso nel capoluogo siciliano.

L’indagine, condotta dagli agenti del commissariato di Brancaccio e coordinata dalla Procura di Palermo, riguarda il pestaggio di due ragazzi nei pressi di un distributore di carburante. Quello che doveva essere un confronto chiarificatore tra Palmeri e il nuovo fidanzato della sua ex si sarebbe trasformato in un’aggressione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due giovani erano arrivati all’appuntamento a bordo di uno scooter. Ad attenderli ci sarebbero stati 5 uomini in auto che, invece di scendere dal veicolo, avrebbero travolto il motorino. Dopo la caduta, i due ragazzi sarebbero stati picchiati. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio, immagini che hanno contribuito alla ricostruzione dell’episodio. Le vittime erano state accompagnate al Policlinico di Palermo, dove avevano ricevuto prognosi rispettivamente di 15 e 7 giorni.

Nel frattempo, il 25enne aveva lasciato Palermo per trasferirsi in Sardegna. Gli agenti del commissariato di Porto Cervo lo hanno rintracciato ed eseguito il provvedimento. Palmeri è stato quindi trasferito nel carcere di Sassari-Bancali, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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