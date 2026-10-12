Festa patronale a Santa Teresa Gallura, chiusi gli uffici comunali

La chiusura degli uffici comunali a Santa Teresa Gallura.

Due giorni di chiusura per gli uffici comunali di Santa Teresa Gallura in occasione della festa patronale. L’amministrazione ha comunicato che gli sportelli resteranno chiusi al pubblico giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, con una sospensione delle attività legata alle celebrazioni e al successivo ponte feriale.

La giornata di giovedì 15 ottobre coincide con la festa patronale, mentre per venerdì 16 ottobre la chiusura è stata disposta con l’ordinanza sindacale numero 90 di oggi 12 ottobre. Durante il periodo di sospensione, tuttavia, saranno assicurati alcuni servizi essenziali, per garantire la gestione delle necessità più urgenti. Per lo Stato civile sarà attivo il servizio di reperibilità al numero 334/6898403. La Polizia municipale garantirà invece la presenza del personale in servizio sul territorio.

Per i cittadini che devono sbrigare pratiche amministrative o rivolgersi agli sportelli comunali sarà quindi necessario tenere conto della temporanea interruzione delle attività ordinarie e organizzare eventuali richieste in altri giorni. La normale operatività degli uffici e la consueta apertura al pubblico riprenderanno lunedì 19 ottobre.

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