Microplastiche, le coste della Gallura restano un’oasi incontaminata

La gestione dei rifiuti e le microplastiche rappresentano una sfida ambientale a livello globale, ma la Gallura è ancora al sicuro. Gli aggiornamenti dei report delle Nazioni Unite e dei principali organismi internazionali tracciano un quadro critico dell’impatto di questi materiali sugli oceani di tutto il pianeta. Si stima siano ormai accumulate oltre 100 milioni di tonnellate di plastica. Gran parte di questo materiale, con il passare del tempo, si frammenta in residui minuscoli, con dimensioni inferiori ai cinque millimetri, noti come microplastiche. Queste particelle si dividono in primarie, rilasciate direttamente attraverso i lavaggi dei tessuti sintetici, l’abrasione degli pneumatici o l’uso di prodotti per la cura personale. E in secondarie, derivanti dalla degradazione dei rifiuti più grandi abbandonati in natura, che costituiscono la maggior parte dei frammenti presenti nei mari.

Se a livello mondiale l’accumulo di questi sedimenti invisibili genera forte preoccupazione per la tutela della biodiversità, la situazione appare nettamente diversa lungo le meravigliose coste del nord-est della Sardegna. Contrariamente a quanto avviene in molte altre aree marine del pianeta, le rive di questo litorale conservano una straordinaria purezza e continuano a mostrarsi del tutto incontaminate. La bellezza della sabbia finissima e la trasparenza cristallina delle acque non sono solo un’apparenza stagionale, ma riflettono una reale qualità ambientale che resiste al fenomeno dell’inquinamento da microplastiche.

Il motivo di questa felice eccezione risiede principalmente nelle condizioni naturali uniche del territorio. La posizione geografica strategica e la presenza costante di provvidenziali e forti venti dominanti favoriscono un continuo e profondo ricambio delle acque, impedendo ai residui galleggianti di accumularsi o ristagnare lungo la battigia. Solo in casi del tutto eccezionali, e limitatamente a pochissimi tratti esposti a particolari mareggiate, è possibile rinvenire impercettibili tracce di sedimenti, che non scalfiscono in alcun modo la salute complessiva del litorale.

Il futuro della Gallura

Per le coste della Sardegna nord-orientale, in particolare della Gallura e dell’arcipelago di La Maddalena, il problema fortunatamente ancora non si pone, ma ciò non esime dal mantenere un’adeguata soglia di attenzione. Le dinamiche che minacciano i mari rispecchiano infatti quanto avviene troppo spesso anche sulla terraferma, dove l’abbandono improprio dei rifiuti contribuisce ad alimentare l’inquinamento ambientale. Occorre una profonda presa di coscienza da parte di chiunque frequenti questi luoghi. E’ necessario che si comprenda che ogni singolo gesto di disattenzione — sia a terra sia durante la navigazione — può contribuire all’avvio di un lento processo di degrado. Preservare l’incontaminata bellezza di questo litorale richiede un impegno condiviso. Il rispetto rigoroso delle norme, il senso di responsabilità individuale e una cura costante da parte di residenti e visitatori sono i principi da applicare per proteggere un patrimonio naturale unico al mondo.



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