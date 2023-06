Olbia incredula per l’improvvisa scomparsa del giovane Agostino

Addio ad Agostino Farris.

Olbia è sotto choc per la scomparsa improvvisa di Agostino Farris. Un giovane pieno di vita e appassionato di moto, a cui non mancava mai il sorriso e la gentilezza, come ricordano i suoi tanti amici di una vita che hanno ricevuto la brutta notizia.

Lutto anche nel motociclismo, ambiente dove Agostino Farris era molto conosciuto poiché era presidente del Motoclub Blues Brothers Bikers. Una notizia che ha portato un profondo dolore in città, dove il ragazzo era conosciuto e voluto bene. Sono tanti i messaggi che l’uomo, sposato da pochi anni, ha ricevuto in poco tempo. Nel suo posto di lavoro, in un tabacchino a Olbia, una cliente gli ha portato dei fiori gialli. La sua scomparsa ha portato un grande dolore nella città gallurese.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui