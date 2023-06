I Tazenda ricordano Agostino Farris con una foto.

Una fotografia con l’ultimo saluto al papà 36enne scomparso a Olbia. Il gruppo folk dei Tazenda hanno salutato Agostino Farris, il giovane che ha perso la vita ieri improvvisamente, lasciando tanto dolore e molti perché a Olbia. L’uomo era sposato da poco e lascia una bambina di 3 anni. Questo ha alimentato ancora di più la tristezza negli olbiesi, tra i conoscenti ma anche in chi non conosceva il motociclista.

Agostino Farris era molto conosciuto in città, poiché era un giovane molto buono e con tante passioni, tra cui quella dei motori. Il 36enne era infatti presidente del Motoclub Blues Brothers Bikers e con l’associazione organizzava i motoraduni. Venerdì scorso, infatti, aveva partecipato con i suoi compagni motociclisti ad un motoraduno a San Teodoro. “Chi lo avrebbe immaginato che sarebbe stato l’ultimo?”, si chiedono increduli dopo la notizia della sua improvvisa scomparsa.

Il 36enne ha lasciato un segno anche nel suo posto di lavoro, dove è ricordato come un bravo lavoratore e un ragazzo sorridente. Ago lavorava in una stazione di servizio a Olbia e aveva tantissimi clienti affezionati che si sono scontrati con la sua gentilezza e le sue buone maniere. Qualità piuttosto rare, purtroppo. La sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno

