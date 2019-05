Accordo fatto tra le due compagnie.

Buon notizie dal fronte della continuità territoriale sui voli da Olbia. Finalmente è arrivato l’accordo ufficiale tra Alitalia e Air Italy. I voli in questione, in continuità territoriale, riguardano le tratte per Roma e Milano.

L’accordo parte dal 1 giugno e prevede la condivisione dei voli tra Alitalia e Air Italy da Olbia. Quindi Air Italy volerà da Olbia per Milano Linate dal 1 giugno sino al 31 dicembre. Per luglio saranno 4 i voli di Air Italy per Linate e 5 nel mese di agosto. Mentre per Roma Fiumicino, Alitalia garantirà un solo volo mentre Air Italy ne garantirà quattro.

