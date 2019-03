Air Italy festeggia con un gelato firmato dallo chef Scotti

Il Festival a Miami.

Air Italy ha fatto parlare di sé lo scorso fine settimana a Miami, mentre migliaia di ospiti si sono messi in coda per assaggiare il nuovo gelato firmato dallo chef Massimiliano Scotti, svelato in occasione della prima tappa del Gelato Festival 2019.

Air Italy e lo chef Massimiliano Scotti hanno partecipato alla competizione che ha coinvolto 11 chef nella cornice del Brickell City Center e La Centrale, nel cuore di Miami. Ad ammirare e gustare gli originali sapori inseriti nei gelati artigianali una folla entusiasta e amante del Festival. In linea con lo slogan della compagnia aerea – Imagine The World Different – la speciale ricetta di Air Italy presentata questo fine settimana è stata una meravigliosa combinazione di Fiordilatte, miele d’acacia e cornflakes.

Il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov, ha dichiarato: “Quando pensi all’Italia e ai suoi diversi contributi al mondo del cibo, uno dei prodotti che mi viene subito in mente è il gelato, e c’è una buona ragione. L’Italia ha creato questo delizioso dolce e l’ha esportato in tutto il mondo.Un simbolo italiano riconosciuto a livello internazionale quindi – offerto già a bordo dei nostri voli – che si abbina perfettamente alla presentazione dei nostri nuovi servizi in partenza da Miami e a questo nuovo esclusivo gelato svelato in questa prima tappa del Festival.

“Partendo da questo sapore unico di miele e cornflakes, nei prossimi mesi continueremo a introdurre sapori sempre più caratteristici, accompagnando ogni tappa del tour e accogliendo sempre più ospiti al nostro stand, invitandoli ad assaggiare le nostre ricette e a “Immaginare il mondo in modo differente.”

Massimiliano Scotti, vincitore del Gelato Festival Europe, chef dei nuovi gelati Air Italy, ha dichiarato: “Per questa prima tappa a Miami, mi sono ispirato alla tipica colazione americana e alle sue peculiarità come i cornflakes, il latte, la crema e il miele di acacia. Il tocco finale sono stati i biscotti macaron con i colori di Air Italy aggiunti in cima. “Gabriele Poli, Presidente del Gelato Festival, ha annunciato oggi da Miami, in Florida: “La città di Miami è stata la location perfetta per la finale del Gelato Festival America. Migliaia di persone hanno partecipato a questa competizione nella quale 11 campioni del gelato artigianale hanno gareggiato in vista del Gelato Festival World Masters previsto nel 2021. Grazie a La Centrale e al Brickell City Center per averci ospitato a Miami e per tutti i nostri sponsor e partner. Viva Miami, il Gelato e il Gelato Festival. Ci impegniamo a tornare a Miami di nuovo nel 2020.”

Gli eventi del prossimo Festival del Gelato Festival saranno:

EUROPA 2019

6 – 7 aprile Firenze – Piazzale Michelangelo

13 – 14 aprile Roma – Via delle Magnolie – Villa Borghese

27 – 28 aprile Torino – Piazza Vittorio Veneto

4 – 5 maggio Milano – Piazza Castello

USA 2019

7-8 settembre Washington DC – City Market at O 28-29 settembre Los Angeles – Pacific Design Center

