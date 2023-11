Chi va all’Alberghiero trova lavoro, ad Arzachena il primato in Sardegna

L’Alberghiero di Arzachena primo in Sardegna per possibilità di lavoro nel turismo dopo la scuola

L’Alberghiero di Arzachena si conferma al primo posto in Sardegna per la possibilità di trovare lavoro dopo il diploma. L’indagine annuale di Eduscopio, centro studi della Fondazione Agnelli, conferma la scuola alberghiera Arzachena-Costa Smeralda al primo posto in Sardegna per capacità di occupazione dei propri diplomati nel fondamentale comparto turistico. I dati di Eduscopio riguardano tutti il territorio nazionale.

La classifica Eduscopio

Come già accaduto negli scorsi anni, l’Ipsar di Arzachena ha ribadito il proprio primato tra gli istituti professionali per i servizi. Ambito che include l’ampio settore della formazione nel settore Turismo.

L’indice di occupazione dei diplomati si attesta sul 45 per cento, numero comprendente gli studenti che abbiano lavorato almeno sei mesi nei due anni seguenti il conseguimento del titolo di studio. Nessun altro istituto del settore, in Sardegna, raggiunge questa percentuale.

Ai vertici anche l’indice di coerenza tra studi svolti e occupazione. Oltre il 60 per cento dei diplomati, entro il biennio, può spendere le competenze sviluppate a scuola in un lavoro adeguato. Significativi anche i giorni di attesa medi prima che un diplomato abbia un contratto di lavoro importante: sono 256, poco più di otto mesi.

Il preside Pannella

“Il connubio tra l’Ipsar di Arzachena e il mondo dell’accoglienza turistica si conferma vincente – commenta il dirigente scolastico Antonello Pannella, visibilmente soddisfatto – e questo premia gli sforzi che quotidianamente si compiono nel nostro istituto per garantire una formazione all’altezza. Il turismo, nelle sue svariate declinazioni, è un settore in cui competizione e innovazione richiedono aggiornamenti continui, obbligo cui ci stiamo attenendo ampliando sempre più la nostra offerta formativa con l’introduzione di nuovi corsi e con la consueta attenzione verso esigenze e attitudini dei nostri studenti.

Siamo felici di essere un motivo di speranza per tante famiglie della Sardegna che alla nostra scuola affidano il futuro dei loro figli. I dati di Eduscopio danno ragione a noi ma anche a quelle famiglie”.

