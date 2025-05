Tragedia a Ibiza, muore un 29enne di origini sarde

Alessandro Tocco è morto in discoteca a Ibiza.

Tragedia a Ibiza (Spagna), dove è morto a causa di un malore un giovane di origini sarde che viveva a Chieti. Alessandro Tocco, questo il nome del 29enne, si trovava in Spagna per motivi di lavoro, dove lavorava come chef. Alle sei del mattino, mentre si trovava in una discoteca, è stato colpito da un malore improvviso. Subito è stata chiamata un’ambulanza per trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Can Misses, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La tragedia è avvenuta mentre ballava insieme a un amico italiano a Sant Antoni, una località nota per la vita notturna. Quando ha iniziato a sentirsi male, è stato portato in un’infermeria interna alla discoteca. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Dopo l’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale, è stato dichiarato il decesso. Sul caso sta indagando la Guardia civil, che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Nel frattempo, è stato informato il vice consolato onorario italiano a Ibiza, che ha poi coinvolto il consolato generale a Barcellona. In seguito è partita la comunicazione ufficiale ai familiari in Italia. I genitori e la sorella, che vivono a Dragonara, a San Giovanni Teatino, sono attesi nelle prossime ore sull’isola per seguire di persona le indagini e iniziare le pratiche per il rientro della salma.

Alessandro avrebbe compiuto 30 anni l’8 ottobre. Aveva studiato alla scuola media Ramiro Ortiz e si era diplomato all’istituto professionale Umberto Pomilio. Amava profondamente il suo lavoro e lo raccontava anche sui social con frasi piene di gratitudine. Aveva già avuto esperienze all’estero: prima in Grecia, poi per tre anni in Inghilterra. In seguito era tornato in Italia, dove aveva lavorato in Salento e in Abruzzo, prima di decidere di partire per Ibiza per la stagione estiva.

