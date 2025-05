La Maddalena, un cancro si è portato via Fabio, aveva solo 39 anni

Addio a Fabio Costa.

La Maddalena è scossa per la morta di un 39enne. Ad annunciare la morte di Fabio Costa, un uomo che ha perso la sua battaglia contro un brutto male, lamaddalena.tv, che ha raccontato come il giovane, che avrebbe compiuto 40 anni tra pochi mesi, aveva lottato già anni fa contro il cancro.

Purtroppo questo male si è ripresentato e Fabio Costa, seguito sui social, aveva parlato pubblicamente del suo calvario. Il 39enne aveva raccontato che per due anni ha affrontato una battaglia contro una forma di cancro al cervello aggressiva e aveva parlato di dolori terribili e cure forti. Sofferenze, condivise sui social, mitigate dall’affetto che tanti gli avevano mostrato in questi anni. Il 39enne aveva anche dato via a una raccolta fondi per avere un bagno per disabili nella sua casa. La sua prematura scomparsa ha lasciato un grandissimo vuoto nella città.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui