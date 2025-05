Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss a Golfo Aranci

Golfo Aranci all’insegna della musica con una tappa del Kiss Kiss Way.

Golfo Aranci sarà una delle tappe del Kiss Kiss Way, evento itinerante di musica organizzato da Radio Kiss Kiss, che animerà Piazza Cossiga il 26 e 27 luglio. Questo appuntamento, atteso con grande entusiasmo, promette di trasformare Golfo Aranci in un palcoscenico a cielo aperto, con un mix di musica, energia e divertimento che coinvolgerà residenti e turisti.

La presentazione ufficiale della tappa si è tenuta oggi a Napoli, alla presenza del Sindaco Giuseppe Fasolino. Saranno presenti nomi di richiamo in grado di attrarre un pubblico di tutte le età, consolidando Golfo Aranci come meta di riferimento per eventi di alto livello. Piazza Cossiga offrirà una cornice suggestiva, perfetta per celebrare l’estate 2025.

Verrà installata Casa Kiss Kiss, un’area di 800 mq con al centro un Glass box di circa 200 mq e un playground dove le famiglie giocano insieme, interagendo attivamente con i brand presenti.

Gli artisti.

Protagonisti sul palco i talent di Radio Kiss Kiss Pippo Pelo e Adriana insieme a Max Vitale, Alfio e Marco e Raf, insieme a 10 top artlstl della musica più bella, previa-disponibilità, tra: Capo Plaza, Ghali, Les Votives, Fred de Palma, Coma Cose, Venerus. Gaia, Fedez, Boro, Planet Funk, Paola lezzi, Irama, Serena Brancale Rovazzi, Settembre, Dani Five, The Kolors, Levante, BNKR44 e Baby K.

“Accogliere il Kiss Kiss Way a Golfo Aranci è per noi un privilegio e un’occasione unica per mostrare al mondo la nostra bellezza – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Fasolino – Questo evento rappresenta non solo una festa per gli amanti della musica, ma anche un momento di valorizzazione della nostra comunità e del suo straordinario paesaggio. Invito tutti a unirsi a noi per vivere un’esperienza indimenticabile, immersi nella magia di Piazza Cossiga e nel calore della nostra accoglienza”. Anche la vicina Olbia sarà all’insegna della musica con Rds Summer Festival e il ritorno del Red Valley Festival, che quest’anno compie 10 anni.

