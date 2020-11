Alitalia ripristina voli serali da Olbia.

Alitalia ripristina i voli serali da Olbia per Fiumicino. Partirà alle 19 l’ultimo volo dal capoluogo della Gallura. I voli serali per Fiumicino saranno disponibili anche dall’aeroporto di Alghero. Prima di allora dall’aeroporto di Olbia i due voli previsti con Alitalia ad ottobre per Fiumicino erano due solo al mattino.

Ora il primo volo in continuità territoriale partirà alle 7, mentre il secondo alle 19. Sempre due i voli di ritorno da Roma: uno alle 9:20 e l’ultimo alle 21:50.

Nessun volo aggiuntivo per il nord Italia, dove da Olbia per Linate sono disponibili con Alitalia solo due voli: alle 7.10 e alle 17.10. Per il ritorno nell’Isola, dall’aeroporto di Linate sono garantiti voli solo due voli: uno alle 15.15 e l’altro alle 20.35.

