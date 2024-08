L’allarme sulla morìa di querce in Gallura.

In Sardegna, e più in particolare in Gallura, si sta verificando una grave crisi ambientale, con un’improvvisa moria di querce da sughero che interessa migliaia di ettari di bosco. La situazione è particolarmente preoccupante poiché la Sardegna è responsabile di due terzi della produzione nazionale di sughero, una risorsa economica e culturale fondamentale per l’isola.

Le cause di questo fenomeno non sono ancora chiare, ma si sospetta l’azione di patogeni come la Phytophthora cinnamomi. La siccità e i cambiamenti climatici potrebbero aver aggravato la situazione, rendendo urgente un monitoraggio regionale per identificare le cause e sviluppare strategie di intervento.

