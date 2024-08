L’inchiesta sullo yacht in fiamme a largo di Olbia.

Due giorni fa un incendio ha distrutto il superyacht Atina davanti alle spiagge di Olbia, facendolo affondare a 6-8 metri di profondità vicino alla spiaggia delle Saline.

Le cause del rogo, che potrebbe essere stato provocato da un guasto elettrico, sono sotto inchiesta dalla Guardia Costiera. Nonostante al momento non ci siano sversamenti di carburante dai serbatoi, contenenti 50mila litri di gasolio, l’area è stata chiusa alla navigazione e monitorata per prevenire danni ambientali.

I detriti carbonizzati dello yacht hanno già raggiunto alcune spiagge della zona, creando preoccupazioni per l’inquinamento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui