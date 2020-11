Allerta maltempo in Gallura, al rischio idrogeologico si aggiunge quello idraulico

Il nuovo bollettino della Protezione civile.

Nuovo bollettino del Centro funzionale decentrato di Protezione civile che prevede un peggioramento delle condizioni in Gallura, dove all’allerta rossa per rischio idrogeologico si aggiunge anche l’allerta gialla per rischio idraulico.

Stessa cosa per le aree del Flumendosa Flumineddu. Nell’Iglesiente, Campidano e Tirso il rischio resta rosso, ma solo quello idrogeologico. Per il Montevecchio Pischinappiu e Logudoro l’allerta per rischio idrogeologico sale ad arancione. Ancora più critica la situazione nelle altre zone della Sardegna dove l’allerta per

Dalla serata di oggi si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, sulla Sardegna meridionale ed orientale con cumulati moderati. Dalla notte di venerdì e per tutta la giornata di sabato si assisterà ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni diffuse e localmente molto elevate su tutta la Sardegna meridionale ed orientale: in particolare saranno possibili temporali forti diffusi a partire dalla Sardegna meridionale a quella nord-orientale. inoltre saranno possibili mareggiate: sul settore meridionale nella serata di venerdì e fino alla mattinata di sabato; su quello orientale nella seconda parte della giornata di sabato.

La protezione civile ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

