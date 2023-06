Pioggia sulla Gallura e nuova allerta meteo gialla su tutta la Sardegna

Allerta gialla fino alle 21 di lunedì sulla Gallura e il resto dell’Isola

Non si placa l’ondata di maltempo sulla Sardegna: oggi è piovuto in buona parte della Gallura e l’allerta meteo per l’isola è fino a lunedì sera. Nei giorni scorsi i disagi per la pioggia si sono verificati nella zona nordoccidentale della Sardegna. Oggi, invece, le precipitazioni più intense si sono registrate in Gallura e nel Cagliaritano.

Dal Comune di Olbia e dalla Protezione civile regionale viene rilanciata la nuova allerta meteo che sarà in vigore fino alle 21 di domani. Tutta la Sardegna è indicata in giallo: criticità ordinaria con rischio idrogeologico per temporali.

