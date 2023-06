A Olbia Coldiretti e Rally festeggiano con la seada da record

Oltre 50,4 metri di lunghezza e circa 600 porzioni offerti ai tanti curiosi: la seada da record al Coldiretti Rally Village di Olbia. Roba da Guinness dei primati per il tipico dolce della tradizione sarda che ha battuto ogni record. E acceso i riflettori alla serata degli eventi organizzati da Coldiretti per il Rally Italia-Sardegna. La seada è uno degli eventi che punta alla promozione territoriale delle eccellenze agroalimentari, sulla scia del progetto presentato dal Gal Terras de Olia. Che come Coldiretti Sardegna punta a unire le aziende e l’agroalimentare “Made in Sardinia” ai percorsi turistici. Una vetrina dei nostri prodotti a chilometro 0 dei mercati di Campagna Amica e gli Agriturismi di Coldiretti.

I numero del dolce record

A catalizzare l’attenzione negli appuntamenti serali è stata senza dubbio la seada, protagonista del Guinness. Trenta chili di formaggio ovino direttamente prodotti dall’azienda di Santa Caterina di Pittinuri dei Fratelli Casule. Un formaggio fatto acidificare appositamente e mischiato ai circa 10 chili di limoni di Milis utilizzati per il ripieno. A racchiudere il tutto la classica pasta prodotta con 30 chili di semola di grano duro, rimacinata e unita allo strutto (5 chili impastati insieme). Tutto fritto in 30 litri di olio di oliva di Cuglieri. A ricoprire la seada 15 chili di miele sardo.

Impegnata nella lavorazione della pasta una squadra di 6 persone con, in testa, l’agrichef Laila Dearca e Maria Caterina Sanna dell’agriturismo ‘Sorres’ di Budoni. A preparare il tutto anche i volontari che collaborano con Coldiretti, le associazioni di volontariato e sportive presenti agli eventi e i produttori.

